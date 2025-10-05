flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: Aureo & Calicó

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso34,56 g
  • Plata pura (1 oz) 31,104 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC35,000

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal3 rublos
  • Año1988
  • Casa de monedaMoscú
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:45 USD
Precio promedio (PROOF):40 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (80)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1988 "Catedral de Sofía" con marca de ceca ММД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS y fue acuñada en la ceca de Moscú. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 4673 vendido en la subasta Auction World por JPY 424000. La subasta tuvo lugar el 15 de julio de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Istra Numizmatika - 14 de septiembre de 2025
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Istra Numizmatika - 14 de septiembre de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Numisbalt - 7 de septiembre de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha7 de septiembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
59 $
Precio en la divisa de la subasta 50 EUR
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Numisbalt - 13 de julio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de julio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
35 $
Precio en la divisa de la subasta 30 EUR
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Знак - 14 de junio de 2025
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Знак - 14 de junio de 2025
VendedorЗнак
Fecha14 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Numisbalt - 8 de junio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Numisbalt - 13 de abril de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Numisbalt - 15 de diciembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha15 de diciembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Katz - 21 de noviembre de 2024
VendedorKatz
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Katz - 27 de octubre de 2024
VendedorKatz
Fecha27 de octubre de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Coins NB - 19 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha19 de octubre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Katz - 30 de agosto de 2024
VendedorKatz
Fecha30 de agosto de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Katz - 14 de abril de 2024
VendedorKatz
Fecha14 de abril de 2024
ConservaciónPF69 ULTRA CAMEO PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Numisbalt - 7 de abril de 2024
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Numisbalt - 7 de abril de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha7 de abril de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Inasta - 1 de abril de 2024
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Inasta - 1 de abril de 2024
VendedorInasta
Fecha1 de abril de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Katz - 28 de diciembre de 2023
VendedorKatz
Fecha28 de diciembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Katz - 10 de diciembre de 2023
VendedorKatz
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Numisbalt - 1 de octubre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha1 de octubre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Katz - 31 de agosto de 2023
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Rusia 3 rublos 1988 ММД "Catedral de Sofía" en subasta Rauch - 5 de octubre de 2025
VendedorRauch
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1988. ММД. "Catedral de Sofía"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 3 rublos del 1988. ММД. "Catedral de Sofía" es de 45 USD para las monedas de acuñación regular y de 40 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1988. "Catedral de Sofía" con letras ММД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1988 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1988. ММД. "Catedral de Sofía"?

Para vender 3 rublos del 1988, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
