3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: H.D. Rauch

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso34,56 g
  • Plata pura (1 oz) 31,104 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC35,000

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal3 rublos
  • Año1988
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:55 USD
Precio promedio (PROOF):40 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (73)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1988 "Moneda de plata de Vladímir" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 790 vendido en la subasta Olivier Chaponnière & Hess-Divo AG por CHF 1600. La subasta tuvo lugar el 23 de mayo de 2011.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Istra Numizmatika - 14 de septiembre de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Istra Numizmatika - 14 de septiembre de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
36 $
Precio en la divisa de la subasta 31 EUR
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Numisbalt - 8 de junio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
62 $
Precio en la divisa de la subasta 54 EUR
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Istra Numizmatika - 1 de junio de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha1 de junio de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Numisbalt - 13 de abril de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Coins NB - 14 de diciembre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha14 de diciembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Katz - 21 de noviembre de 2024
VendedorKatz
Fecha21 de noviembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Numisbalt - 17 de noviembre de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha17 de noviembre de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Coins NB - 19 de octubre de 2024
VendedorCoins NB
Fecha19 de octubre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Inasta - 17 de junio de 2024
VendedorInasta
Fecha17 de junio de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Numisbalt - 7 de abril de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha7 de abril de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Inasta - 8 de febrero de 2024
VendedorInasta
Fecha8 de febrero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Katz - 10 de diciembre de 2023
VendedorKatz
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Numisbalt - 5 de noviembre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha5 de noviembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Coins NB - 28 de octubre de 2023
VendedorCoins NB
Fecha28 de octubre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Numisbalt - 1 de octubre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha1 de octubre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Aureo & Calicó - 6 de julio de 2023
VendedorAureo & Calicó
Fecha6 de julio de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Niemczyk - 25 de junio de 2023
VendedorNiemczyk
Fecha25 de junio de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Numismatica Ferrarese - 14 de mayo de 2023
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha14 de mayo de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Numismatica Ranieri - 16 de abril de 2023
VendedorNumismatica Ranieri
Fecha16 de abril de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
¿Dónde comprar?
Rusia 3 rublos 1988 ЛМД "Moneda de plata de Vladímir" en subasta Rauch - 5 de octubre de 2025
VendedorRauch
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1988. ЛМД. "Moneda de plata de Vladímir"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 3 rublos del 1988. ЛМД. "Moneda de plata de Vladímir" es de 55 USD para las monedas de acuñación regular y de 40 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1988. "Moneda de plata de Vladímir" con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1988 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1988. ЛМД. "Moneda de plata de Vladímir"?

Para vender 3 rublos del 1988, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
