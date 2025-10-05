flag
RusiaPeríodo:1699-1991 1699-1991

3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" (Rusia, URSS y RSFS)

Anverso 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFSReverso 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS

Foto hecha por: AURORA

Detalles técnicos

  • MetalPlata (0,900)
  • Peso34,56 g
  • Plata pura (1 oz) 31,104 g
  • Diámetro39 mm
  • CantoEstriado
  • AlineaciónMedalla (↑↑)
  • Tirada UNC20,000

Descripción

  • PaísRusia
  • PeríodoURSS y RSFS
  • Valor nominal3 rublos
  • Año1990
  • Casa de monedaLeningrado
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:40 USD
Precio promedio (PROOF):110 USD
Gráfico de ventas en subastas 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" - valor de la moneda de plata - Rusia, URSS y RSFS
Precios de subastas (46)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda rusa de 3 rublos de 1990 "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" con marca de ceca ЛМД. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de la URSS y RSFS. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 366 vendido en la subasta AURORA por RUB 60000. La subasta tuvo lugar el 21 de agosto de 2025.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta AURORA - 21 de agosto de 2025
VendedorAURORA
Fecha21 de agosto de 2025
ConservaciónPF70 ULTRA CAMEO NGC
Precio
745 $
Precio en la divisa de la subasta 60000 RUB
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Coins.ee - 15 de junio de 2025
VendedorCoins.ee
Fecha15 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
47 $
Precio en la divisa de la subasta 41 EUR
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Numisbalt - 8 de junio de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha8 de junio de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Numisbalt - 13 de abril de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha13 de abril de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Numisbalt - 9 de marzo de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha9 de marzo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Numismatica Ferrarese - 23 de febrero de 2025
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha23 de febrero de 2025
ConservaciónUNC
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta BAC - 14 de enero de 2025
VendedorBAC
Fecha14 de enero de 2025
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Istra Numizmatika - 10 de noviembre de 2024
VendedorIstra Numizmatika
Fecha10 de noviembre de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Numismatica Ferrarese - 29 de septiembre de 2024
VendedorNumismatica Ferrarese
Fecha29 de septiembre de 2024
ConservaciónAU
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta BAC - 27 de agosto de 2024
VendedorBAC
Fecha27 de agosto de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Katz - 26 de julio de 2024
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Katz - 26 de julio de 2024
VendedorKatz
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Numisbalt - 7 de abril de 2024
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Numisbalt - 7 de abril de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha7 de abril de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Katz - 10 de marzo de 2024
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Katz - 10 de marzo de 2024
VendedorKatz
Fecha10 de marzo de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta BAC - 20 de febrero de 2024
VendedorBAC
Fecha20 de febrero de 2024
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Numisbalt - 11 de febrero de 2024
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Numisbalt - 11 de febrero de 2024
VendedorNumisbalt
Fecha11 de febrero de 2024
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Numisbalt - 10 de diciembre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha10 de diciembre de 2023
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta BAC - 18 de octubre de 2023
VendedorBAC
Fecha18 de octubre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Numisbalt - 1 de octubre de 2023
VendedorNumisbalt
Fecha1 de octubre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Katz - 24 de septiembre de 2023
VendedorKatz
Fecha24 de septiembre de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Katz - 31 de agosto de 2023
VendedorKatz
Fecha31 de agosto de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Katz - 19 de julio de 2023
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Katz - 19 de julio de 2023
VendedorKatz
Fecha19 de julio de 2023
ConservaciónPROOF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Rusia 3 rublos 1990 ЛМД "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" en subasta Rauch - 5 de octubre de 2025
VendedorRauch
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de la URSS y RSFS de 3 rublos del 1990. ЛМД. "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York"?

Según los últimos datos, a fecha de 22 de septiembre de 2025, el valor medio de la moneda de plata de 3 rublos del 1990. ЛМД. "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" es de 40 USD para las monedas de acuñación regular y de 110 USD para las monedas PROOF.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 3 rublos del 1990. "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York" con letras ЛМД?

La información sobre el precio actual de la moneda rusa de 3 rublos del 1990 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 570 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 3 rublos del 1990. ЛМД. "Cumbre Mundial para la Infancia en Nueva York"?

Para vender 3 rublos del 1990, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
