PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Monedas de de Polonia 1711

Monedas vicariales

Anverso
Reverso
10 ducados 1711 ILH Vicariato
Precio promedio270000 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
8 ducados 1711 ILH Vicariato
Precio promedio110000 $
Ventas
03
Anverso
Reverso
6 ducados 1711 ILH Vicariato
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
4 ducados 1711 ILH Vicariato
Precio promedio19000 $
Ventas
08
Anverso
Reverso
3 ducados 1711 ILH Vicariato
Precio promedio49000 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
2 ducados 1711 ILH Vicariato
Precio promedio4800 $
Ventas
019
Anverso
Reverso
2 ducados 1711 Vicariato
Precio promedio6500 $
Ventas
09
Anverso
Reverso
2 ducados 1711 ILH VicariatoPlata
Precio promedio1600 $
Ventas
01
Anverso
Reverso
Ducado 1711 Vicariato
Precio promedio3000 $
Ventas
2195
Anverso
Reverso
Ducado 1711 VicariatoPlata
Precio promedio
Ventas
00
Anverso
Reverso
Ducado 1711 Vicariato
Precio promedio3200 $
Ventas
050
Anverso
Reverso
Ducado 1711 VicariatoPlata
Precio promedio920 $
Ventas
06
Anverso
Reverso
2 táleros 1711 ILH Vicariato
Precio promedio27000 $
Ventas
04
Anverso
Reverso
Tálero 1711 ILH Vicariato
Precio promedio1400 $
Ventas
1474
Anverso
Reverso
1/2 tálero 1711 ILH Vicariato
Precio promedio960 $
Ventas
0107
Anverso
Reverso
1/4 tálero 1711 ILH Vicariato
Precio promedio480 $
Ventas
029
Anverso
Reverso
1 8 tálero 1711 ILH Vicariato
Precio promedio550 $
Ventas
050
Anverso
Reverso
1 8 tálero 1711 ILH VicariatoCobre
Precio promedio
Ventas
00
