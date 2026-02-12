flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Tálero 1711 ILH "Vicariato" (Polonia, Augusto II)

Anverso Tálero 1711 ILH "Vicariato" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso Tálero 1711 ILH "Vicariato" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso29,16 g
  • Diámetro46 mm
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominalTálero
  • Año1711
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:1400 USD
Gráfico de ventas en subastas Tálero 1711 ILH "Vicariato" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (469)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Tálero de 1711 "Vicariato" con marca de ceca ILH. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 300 vendido en la subasta MARCINIAK por PLN 27000. La subasta tuvo lugar el 31 de enero de 2026.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Marciniak - 7 de febrero de 2026
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Marciniak - 7 de febrero de 2026
VendedorMarciniak
Fecha7 de febrero de 2026
ConservaciónMS63 NGC
Precio
7564 $
Precio en la divisa de la subasta 27000 PLN
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Istra Numizmatika - 17 de enero de 2026
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Istra Numizmatika - 17 de enero de 2026
VendedorIstra Numizmatika
Fecha17 de enero de 2026
ConservaciónAU55 NGC
Precio
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta WAG - 11 de enero de 2026
VendedorWAG
Fecha11 de enero de 2026
ConservaciónVF
Precio
873 $
Precio en la divisa de la subasta 750 EUR
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Rauch - 12 de diciembre de 2025
VendedorRauch
Fecha12 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Минский Коллекционер - 6 de diciembre de 2025
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Минский Коллекционер - 6 de diciembre de 2025
VendedorМинский Коллекционер
Fecha6 de diciembre de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Künker - 4 de diciembre de 2025
VendedorKünker
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Sonntag - 4 de diciembre de 2025
VendedorSonntag
Fecha4 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Numismatica Ars Classica - 3 de diciembre de 2025
VendedorNumismatica Ars Classica
Fecha3 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Jesús Vico - 23 de noviembre de 2025
VendedorJesús Vico
Fecha23 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta WDA - MiM - 20 de noviembre de 2025
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta WDA - MiM - 20 de noviembre de 2025
VendedorWDA - MiM
Fecha20 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2025
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Höhn - 15 de noviembre de 2025
VendedorHöhn
Fecha15 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Marciniak - 28 de octubre de 2025
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Marciniak - 28 de octubre de 2025
VendedorMarciniak
Fecha28 de octubre de 2025
ConservaciónMS63 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Auction World - 19 de octubre de 2025
VendedorAuction World
Fecha19 de octubre de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Künker - 9 de octubre de 2025
VendedorKünker
Fecha9 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Künker - 9 de octubre de 2025
VendedorKünker
Fecha9 de octubre de 2025
ConservaciónAU55 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Marciniak - 7 de octubre de 2025
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Marciniak - 7 de octubre de 2025
VendedorMarciniak
Fecha7 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Marciniak - 7 de octubre de 2025
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Marciniak - 7 de octubre de 2025
VendedorMarciniak
Fecha7 de octubre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta WAG - 5 de octubre de 2025
VendedorWAG
Fecha5 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Künker - 19 de septiembre de 2025
VendedorKünker
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Künker - 24 de julio de 2025
VendedorKünker
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
¿Dónde comprar?
Polonia Tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta WCN - 12 de febrero de 2026
VendedorWCN
Fecha12 de febrero de 2026
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de Tálero del 1711. ILH. "Vicariato"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Tálero del 1711. ILH. "Vicariato" es de 1400 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Tálero del 1711. "Vicariato" con letras ILH?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Tálero del 1711 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Tálero del 1711. ILH. "Vicariato"?

Para vender Tálero del 1711, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
