flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Monedas vicariales Tálero de Augusto II - Polonia

type-coin
type-coin

Tálero 1711

Vicariato
AñoMarcaDescripciónKopickiVentasVentas
1711ILHR31474
Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de PoloniaCatálogo de monedas de Augusto IITodas monedas polonesaspolonesas monedas con valor nominal TáleroSubastas numismáticas