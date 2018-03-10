flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

2 ducados 1711 "Vicariato" (Polonia, Augusto II)

Anverso 2 ducados 1711 "Vicariato" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto IIReverso 2 ducados 1711 "Vicariato" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,986)
  • Peso7 g
  • Oro puro (0,2219 oz) 6,902 g
  • Diámetro27 mm
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal2 ducados
  • Año1711
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:6500 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 ducados 1711 "Vicariato" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (9)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 2 ducados de 1711 "Vicariato". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 209 vendido en la subasta NIEMCZYK - Dom Aukcyjny por PLN 43000. La subasta tuvo lugar el 10 de marzo de 2018.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia 2 ducados 1711 "Vicariato" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
Polonia 2 ducados 1711 "Vicariato" en subasta Wójcicki - 5 de octubre de 2024
VendedorWójcicki
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
3878 $
Precio en la divisa de la subasta 15250 PLN
Polonia 2 ducados 1711 "Vicariato" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
2560 $
Precio en la divisa de la subasta 2400 EUR
Polonia 2 ducados 1711 "Vicariato" en subasta Künker - 17 de marzo de 2023
VendedorKünker
Fecha17 de marzo de 2023
ConservaciónXF
Precio
Precio
Polonia 2 ducados 1711 "Vicariato" en subasta Niemczyk - 10 de marzo de 2018
Polonia 2 ducados 1711 "Vicariato" en subasta Niemczyk - 10 de marzo de 2018
VendedorNiemczyk
Fecha10 de marzo de 2018
ConservaciónMS62 NGC
Precio
Precio
Polonia 2 ducados 1711 "Vicariato" en subasta Chaponnière - 5 de julio de 2017
VendedorChaponnière
Fecha5 de julio de 2017
ConservaciónUNC
Precio
Precio
Polonia 2 ducados 1711 "Vicariato" en subasta Künker - 30 de septiembre de 2016
VendedorKünker
Fecha30 de septiembre de 2016
ConservaciónXF
Precio
Precio
Polonia 2 ducados 1711 "Vicariato" en subasta Möller - 12 de diciembre de 2014
VendedorMöller
Fecha12 de diciembre de 2014
ConservaciónXF
Precio
Precio
Polonia 2 ducados 1711 "Vicariato" en subasta Künker - 14 de marzo de 2007
VendedorKünker
Fecha14 de marzo de 2007
ConservaciónXF
Precio
Precio
Polonia 2 ducados 1711 "Vicariato" en subasta Künker - 11 de marzo de 2005
VendedorKünker
Fecha11 de marzo de 2005
ConservaciónVF
Precio
Precio
¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de 2 ducados del 1711. "Vicariato"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 2 ducados del 1711. "Vicariato" es de 6500 USD. La moneda contiene 6,902 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1133,42 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 ducados del 1711. "Vicariato"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 2 ducados del 1711 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 ducados del 1711. "Vicariato"?

Para vender 2 ducados del 1711, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

