PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020
1 8 tálero 1711 ILH "Vicariato". Cobre (Polonia, Augusto II)
Variedad: Cobre
Detalles técnicos
- MetalCobre
- Diámetro26 mm
Descripción
- PaísPolonia
- PeríodoAugusto II
- Valor nominal1 8 tálero
- Año1711
- GobernanteAugusto II el Fuerte
- Casa de monedaDresde
- PropósitoConmemorativas
Precios de subastas
Lo sentimos, no hay datos de ventas para esta moneda
¿Dónde vender la moneda de 1 8 tálero del 1711. ILH. "Vicariato"?
Para vender 1 8 tálero del 1711, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
