1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" (Polonia, Augusto II)

Anverso 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso5,5 g
  • Diámetro27 mm
  • CantoLiso
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal1/4 tálero
  • Año1711
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:480 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (29)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 1/4 tálero de 1711 "Vicariato" con marca de ceca ILH. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 258 vendido en la subasta WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny por PLN 7500. La subasta tuvo lugar el 29 de septiembre de 2023.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Rhenumis - 6 de noviembre de 2025
VendedorRhenumis
Fecha6 de noviembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
391 $
Precio en la divisa de la subasta 340 EUR
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
387 $
Precio en la divisa de la subasta 340 EUR
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Wójcicki - 7 de octubre de 2023
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Wójcicki - 7 de octubre de 2023
VendedorWójcicki
Fecha7 de octubre de 2023
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Höhn - 14 de mayo de 2022
VendedorHöhn
Fecha14 de mayo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Höhn - 20 de noviembre de 2021
VendedorHöhn
Fecha20 de noviembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Grün - 12 de noviembre de 2021
VendedorGrün
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta WAG - 7 de noviembre de 2021
VendedorWAG
Fecha7 de noviembre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Stary Sklep - 10 de octubre de 2021
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Stary Sklep - 10 de octubre de 2021
VendedorStary Sklep
Fecha10 de octubre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Marciniak - 7 de octubre de 2021
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Marciniak - 7 de octubre de 2021
VendedorMarciniak
Fecha7 de octubre de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Sonntag - 1 de junio de 2021
VendedorSonntag
Fecha1 de junio de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Kroha - 10 de octubre de 2020
VendedorKroha
Fecha10 de octubre de 2020
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Rzeszowski DA - 26 de abril de 2020
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Rzeszowski DA - 26 de abril de 2020
VendedorRzeszowski DA
Fecha26 de abril de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Solidus Numismatik - 6 de octubre de 2019
VendedorSolidus Numismatik
Fecha6 de octubre de 2019
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Teutoburger - 7 de septiembre de 2019
VendedorTeutoburger
Fecha7 de septiembre de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Numimarket - 25 de febrero de 2019
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Numimarket - 25 de febrero de 2019
VendedorNumimarket
Fecha25 de febrero de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Sonntag - 31 de mayo de 2017
VendedorSonntag
Fecha31 de mayo de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Westfälische - 23 de noviembre de 2015
VendedorWestfälische
Fecha23 de noviembre de 2015
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Lanz München - 8 de diciembre de 2014
VendedorLanz München
Fecha8 de diciembre de 2014
ConservaciónXF
Precio
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta WCN - 8 de noviembre de 2014
Polonia 1/4 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta WCN - 8 de noviembre de 2014
VendedorWCN
Fecha8 de noviembre de 2014
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 1/4 tálero del 1711. ILH. "Vicariato"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1/4 tálero del 1711. ILH. "Vicariato" es de 480 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/4 tálero del 1711. "Vicariato" con letras ILH?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 1/4 tálero del 1711 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/4 tálero del 1711. ILH. "Vicariato"?

Para vender 1/4 tálero del 1711, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
