Ducado 1711 "Vicariato" (Polonia, Augusto II)

Anverso Ducado 1711 "Vicariato" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto IIReverso Ducado 1711 "Vicariato" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,986)
  • Peso3,5 g
  • Oro puro (0,111 oz) 3,451 g
  • Diámetro22 mm
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominalDucado
  • Año1711
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Precio promedio:3200 USD
Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Ducado de 1711 "Vicariato". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3808 vendido en la subasta Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn por EUR 6400. La subasta tuvo lugar el 23 de mayo de 2025.

Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Künker - 19 de septiembre de 2025
VendedorKünker
Fecha19 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
1945 $
Precio en la divisa de la subasta 1650 EUR
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Niemczyk - 13 de septiembre de 2025
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Niemczyk - 13 de septiembre de 2025
VendedorNiemczyk
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
3998 $
Precio en la divisa de la subasta 14500 PLN
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Wójcicki - 25 de mayo de 2025
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Wójcicki - 25 de mayo de 2025
VendedorWójcicki
Fecha25 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2024
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta WAG - 15 de octubre de 2023
VendedorWAG
Fecha15 de octubre de 2023
ConservaciónMS62 PCGS
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Marciniak - 13 de octubre de 2023
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Marciniak - 13 de octubre de 2023
VendedorMarciniak
Fecha13 de octubre de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Künker - 17 de marzo de 2023
VendedorKünker
Fecha17 de marzo de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Stack's - 15 de enero de 2023
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Stack's - 15 de enero de 2023
VendedorStack's
Fecha15 de enero de 2023
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Sonntag - 28 de noviembre de 2022
VendedorSonntag
Fecha28 de noviembre de 2022
ConservaciónMS61 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Künker - 20 de junio de 2022
VendedorKünker
Fecha20 de junio de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Gärtner - 15 de febrero de 2022
VendedorGärtner
Fecha15 de febrero de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Spink - 16 de enero de 2022
VendedorSpink
Fecha16 de enero de 2022
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Künker - 28 de septiembre de 2021
VendedorKünker
Fecha28 de septiembre de 2021
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta WAG - 15 de marzo de 2020
VendedorWAG
Fecha15 de marzo de 2020
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Heritage - 21 de enero de 2020
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Heritage - 21 de enero de 2020
VendedorHeritage
Fecha21 de enero de 2020
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta WCN - 16 de noviembre de 2019
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta WCN - 16 de noviembre de 2019
VendedorWCN
Fecha16 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Höhn - 4 de mayo de 2019
VendedorHöhn
Fecha4 de mayo de 2019
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Niemczyk - 27 de octubre de 2018
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Niemczyk - 27 de octubre de 2018
VendedorNiemczyk
Fecha27 de octubre de 2018
ConservaciónUNC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Künker - 12 de octubre de 2018
VendedorKünker
Fecha12 de octubre de 2018
ConservaciónMS62 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de Ducado del 1711. "Vicariato"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Ducado del 1711. "Vicariato" es de 3200 USD. La moneda contiene 3,451 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 566,97 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Ducado del 1711. "Vicariato"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Ducado del 1711 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Ducado del 1711. "Vicariato"?

Para vender Ducado del 1711, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

