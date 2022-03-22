flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

2 ducados 1711 ILH "Vicariato" (Polonia, Augusto II)

Anverso 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto IIReverso 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,986)
  • Peso7 g
  • Oro puro (0,2219 oz) 6,902 g
  • Diámetro27 mm
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal2 ducados
  • Año1711
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:4800 USD
Gráfico de ventas en subastas 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (19)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 2 ducados de 1711 "Vicariato" con marca de ceca ILH. Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 1641 vendido en la subasta Stack's Bowers por USD 9374. La subasta tuvo lugar el 22 de marzo de 2022.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Niemczyk - 21 de septiembre de 2024
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Niemczyk - 21 de septiembre de 2024
VendedorNiemczyk
Fecha21 de septiembre de 2024
ConservaciónUNC
Precio
8235 $
Precio en la divisa de la subasta 31500 PLN
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
3840 $
Precio en la divisa de la subasta 3600 EUR
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Künker - 22 de marzo de 2022
VendedorKünker
Fecha22 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Stack's - 22 de marzo de 2022
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Stack's - 22 de marzo de 2022
VendedorStack's
Fecha22 de marzo de 2022
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Busso Peus - 29 de abril de 2021
VendedorBusso Peus
Fecha29 de abril de 2021
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Felzmann - 17 de marzo de 2021
VendedorFelzmann
Fecha17 de marzo de 2021
ConservaciónAU
Precio
******
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Künker - 11 de octubre de 2018
VendedorKünker
Fecha11 de octubre de 2018
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Künker - 23 de marzo de 2018
VendedorKünker
Fecha23 de marzo de 2018
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Höhn - 28 de octubre de 2017
VendedorHöhn
Fecha28 de octubre de 2017
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Sonntag - 31 de mayo de 2017
VendedorSonntag
Fecha31 de mayo de 2017
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Höhn - 3 de mayo de 2014
VendedorHöhn
Fecha3 de mayo de 2014
ConservaciónAU
Precio
******
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Westfälische - 18 de septiembre de 2012
VendedorWestfälische
Fecha18 de septiembre de 2012
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta WCN - 5 de noviembre de 2011
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta WCN - 5 de noviembre de 2011
VendedorWCN
Fecha5 de noviembre de 2011
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Künker - 21 de junio de 2011
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2011
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Goldberg - 3 de febrero de 2011
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Goldberg - 3 de febrero de 2011
VendedorGoldberg
Fecha3 de febrero de 2011
ConservaciónXF40
Precio
******
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Heritage - 31 de mayo de 2009
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Heritage - 31 de mayo de 2009
VendedorHeritage
Fecha31 de mayo de 2009
ConservaciónAU50 NGC
Precio
******
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Künker - 11 de marzo de 2009
VendedorKünker
Fecha11 de marzo de 2009
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Heritage - 13 de enero de 2009
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Heritage - 13 de enero de 2009
VendedorHeritage
Fecha13 de enero de 2009
ConservaciónAU50 NGC
Precio
Polonia 2 ducados 1711 ILH "Vicariato" en subasta Künker - 10 de octubre de 2001
VendedorKünker
Fecha10 de octubre de 2001
ConservaciónXF
Precio
******
¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de 2 ducados del 1711. ILH. "Vicariato"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 2 ducados del 1711. ILH. "Vicariato" es de 4800 USD. La moneda contiene 6,902 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 1133,42 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 2 ducados del 1711. "Vicariato" con letras ILH?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 2 ducados del 1711 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 2 ducados del 1711. ILH. "Vicariato"?

Para vender 2 ducados del 1711, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

