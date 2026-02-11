PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020
6 ducados 1711 ILH "Vicariato" (Polonia, Augusto II)
Detalles técnicos
- MetalOro
- Peso21 g
- Diámetro35 mm
- AlineaciónMedalla (↑↑)
Descripción
- PaísPolonia
- PeríodoAugusto II
- Valor nominal6 ducados
- Año1711
- GobernanteAugusto II el Fuerte
- Casa de monedaDresde
- PropósitoConmemorativas
¿Dónde vender la moneda de 6 ducados del 1711. ILH. "Vicariato"?
Para vender 6 ducados del 1711, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.
