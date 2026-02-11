flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" (Polonia, Augusto II)

Anverso 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso15,5 g
  • Diámetro35 mm
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominal1/2 tálero
  • Año1711
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación PCGS para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Aumente el valor de su moneda
Recomendamos la gradación NGC para sus monedas — refuerza la confianza y aumenta la atractividad
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:960 USD
Gráfico de ventas en subastas 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (107)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de 1/2 tálero de 1711 "Vicariato" con marca de ceca ILH. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 316 vendido en la subasta Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG por EUR 3400. La subasta tuvo lugar el 28 de enero de 2021.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Rauch - 12 de diciembre de 2025
VendedorRauch
Fecha12 de diciembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
634 $
Precio en la divisa de la subasta 540 EUR
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Numimarket - 17 de noviembre de 2025
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Numimarket - 17 de noviembre de 2025
VendedorNumimarket
Fecha17 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
1429 $
Precio en la divisa de la subasta 5200 PLN
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 19 de octubre de 2025
VendedorMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Fecha19 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Marciniak - 7 de octubre de 2025
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Marciniak - 7 de octubre de 2025
VendedorMarciniak
Fecha7 de octubre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Künker - 24 de julio de 2025
VendedorKünker
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Marciniak - 3 de junio de 2025
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Marciniak - 3 de junio de 2025
VendedorMarciniak
Fecha3 de junio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Künker - 21 de marzo de 2025
VendedorKünker
Fecha21 de marzo de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Wójcicki - 7 de marzo de 2025
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Wójcicki - 7 de marzo de 2025
VendedorWójcicki
Fecha7 de marzo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Wójcicki - 8 de diciembre de 2024
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Wójcicki - 8 de diciembre de 2024
VendedorWójcicki
Fecha8 de diciembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Grün - 13 de noviembre de 2024
VendedorGrün
Fecha13 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Frankfurter - 8 de noviembre de 2024
VendedorFrankfurter
Fecha8 de noviembre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Stary Sklep - 13 de octubre de 2024
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Stary Sklep - 13 de octubre de 2024
VendedorStary Sklep
Fecha13 de octubre de 2024
ConservaciónAU58 NGC
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Rare Coins - 5 de octubre de 2024
VendedorRare Coins
Fecha5 de octubre de 2024
ConservaciónAU58
Precio
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Niemczyk - 22 de junio de 2024
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Niemczyk - 22 de junio de 2024
VendedorNiemczyk
Fecha22 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Höhn - 20 de abril de 2024
VendedorHöhn
Fecha20 de abril de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Künker - 8 de diciembre de 2023
VendedorKünker
Fecha8 de diciembre de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Dorotheum - 17 de noviembre de 2023
VendedorDorotheum
Fecha17 de noviembre de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Höhn - 11 de noviembre de 2023
VendedorHöhn
Fecha11 de noviembre de 2023
ConservaciónAU
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Künker - 22 de junio de 2023
VendedorKünker
Fecha22 de junio de 2023
ConservaciónXF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Numimarket - 16 de mayo de 2023
Polonia 1/2 tálero 1711 ILH "Vicariato" en subasta Numimarket - 16 de mayo de 2023
VendedorNumimarket
Fecha16 de mayo de 2023
ConservaciónVF
Precio
******
Mostrar precios7 días gratis

¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de 1/2 tálero del 1711. ILH. "Vicariato"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de 1/2 tálero del 1711. ILH. "Vicariato" es de 960 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 1/2 tálero del 1711. "Vicariato" con letras ILH?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 1/2 tálero del 1711 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de 1/2 tálero del 1711. ILH. "Vicariato"?

Para vender 1/2 tálero del 1711, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

Secciones populares
Catálogo de monedas del mundoCatálogo de monedas de PoloniaCatálogo de monedas de Augusto IIMonedas de Polonia en 1711Todas monedas polonesaspolonesas de plata monedas polonesas monedas con valor nominal 1/2 táleroSubastas numismáticas