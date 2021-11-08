flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Ducado 1711 "Vicariato". Plata (Polonia, Augusto II)

Variedad: Plata

Anverso Ducado 1711 "Vicariato" Plata - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto IIReverso Ducado 1711 "Vicariato" Plata - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Detalles técnicos

  • MetalPlata
  • Peso4,2 g
  • Diámetro25 mm
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominalDucado
  • Año1711
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:920 USD
Gráfico de ventas en subastas Ducado 1711 "Vicariato" Plata - valor de la moneda de plata - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (6)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Ducado de 1711 "Vicariato". Plata. Esta moneda de plata pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 3654 vendido en la subasta Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün por EUR 1400. La subasta tuvo lugar el 8 de noviembre de 2021.

Estado de conservación
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Grün - 12 de noviembre de 2021
VendedorGrün
Fecha12 de noviembre de 2021
ConservaciónAU
Precio
1603 $
Precio en la divisa de la subasta 1400 EUR
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Höhn - 2 de noviembre de 2019
VendedorHöhn
Fecha2 de noviembre de 2019
ConservaciónXF
Precio
893 $
Precio en la divisa de la subasta 800 EUR
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Westfälische - 13 de septiembre de 2017
VendedorWestfälische
Fecha13 de septiembre de 2017
ConservaciónXF
Precio
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta WAG - 15 de enero de 2017
VendedorWAG
Fecha15 de enero de 2017
ConservaciónXF
Precio
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Künker - 28 de enero de 2010
VendedorKünker
Fecha28 de enero de 2010
ConservaciónXF
Precio
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta WCN - 2 de diciembre de 2006
VendedorWCN
Fecha2 de diciembre de 2006
ConservaciónXF
Precio
¿Cuánto vale la moneda de platade de Augusto II de Ducado del 1711. "Vicariato"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de plata de Ducado del 1711. "Vicariato" es de 920 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Ducado del 1711. "Vicariato"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Ducado del 1711 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Ducado del 1711. "Vicariato"?

Para vender Ducado del 1711, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

