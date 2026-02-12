flag
PoloniaPeríodo:1506-2020 1506-2020

Ducado 1711 "Vicariato" (Polonia, Augusto II)

Anverso Ducado 1711 "Vicariato" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto IIReverso Ducado 1711 "Vicariato" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II

Foto hecha por: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Detalles técnicos

  • MetalOro (0,986)
  • Peso3,5 g
  • Oro puro (0,111 oz) 3,451 g
  • Diámetro22 mm
  • AlineaciónMedalla (↑↑)

Descripción

  • PaísPolonia
  • PeríodoAugusto II
  • Valor nominalDucado
  • Año1711
  • GobernanteAugusto II el Fuerte
  • Casa de monedaDresde
  • PropósitoConmemorativas
Gráfico de ventas de subastas
Precio promedio:3000 USD
Gráfico de ventas en subastas Ducado 1711 "Vicariato" - valor de la moneda de oro - Polonia, Augusto II
Precios de subastas (192)Variedades (2)

Precios de subastas

Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Ducado de 1711 "Vicariato". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 648 vendido en la subasta Stary Sklep por PLN 40000. La subasta tuvo lugar el 12 de octubre de 2024.

Estado de conservación
Conservación (cápsulas)
Servicio
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Rauch - 12 de diciembre de 2025
VendedorRauch
Fecha12 de diciembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
3052 $
Precio en la divisa de la subasta 2600 EUR
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Stary Sklep - 8 de noviembre de 2025
VendedorStary Sklep
Fecha8 de noviembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
3546 $
Precio en la divisa de la subasta 13000 PLN
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Wójcicki - 3 de octubre de 2025
VendedorWójcicki
Fecha3 de octubre de 2025
ConservaciónUNC
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta MDC Monaco - 2 de octubre de 2025
VendedorMDC Monaco
Fecha2 de octubre de 2025
ConservaciónDETAILS NGC
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Istra Numizmatika - 14 de septiembre de 2025
VendedorIstra Numizmatika
Fecha14 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Niemczyk - 13 de septiembre de 2025
VendedorNiemczyk
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Niemczyk - 13 de septiembre de 2025
VendedorNiemczyk
Fecha13 de septiembre de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Künker - 24 de julio de 2025
VendedorKünker
Fecha24 de julio de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Höhn - 24 de mayo de 2025
VendedorHöhn
Fecha24 de mayo de 2025
ConservaciónAU
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Numisbalt - 11 de mayo de 2025
VendedorNumisbalt
Fecha11 de mayo de 2025
ConservaciónSin grado
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Wójcicki - 7 de marzo de 2025
VendedorWójcicki
Fecha7 de marzo de 2025
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Emporium Hamburg - 12 de diciembre de 2024
VendedorEmporium Hamburg
Fecha12 de diciembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Numimarket - 27 de noviembre de 2024
VendedorNumimarket
Fecha27 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Höhn - 16 de noviembre de 2024
VendedorHöhn
Fecha16 de noviembre de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Stary Sklep - 13 de octubre de 2024
VendedorStary Sklep
Fecha13 de octubre de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Stary Sklep - 13 de octubre de 2024
VendedorStary Sklep
Fecha13 de octubre de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Heritage - 17 de agosto de 2024
VendedorHeritage
Fecha17 de agosto de 2024
ConservaciónMS64 NGC
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Künker - 26 de julio de 2024
VendedorKünker
Fecha26 de julio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Künker - 21 de junio de 2024
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2024
ConservaciónXF
Precio
******
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Künker - 21 de junio de 2024
VendedorKünker
Fecha21 de junio de 2024
ConservaciónVF
Precio
******
¿Dónde comprar?
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta HIRSCH - 12 de febrero de 2026
VendedorHIRSCH
Fecha12 de febrero de 2026
ConservaciónVF
A la subasta
Polonia Ducado 1711 "Vicariato" en subasta Teutoburger - 14 de marzo de 2026
VendedorTeutoburger
Fecha14 de marzo de 2026
ConservaciónAU
A la subasta

¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de Ducado del 1711. "Vicariato"?

Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Ducado del 1711. "Vicariato" es de 3000 USD. La moneda contiene 3,451 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 566,97 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Ducado del 1711. "Vicariato"?

La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Ducado del 1711 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.

¿Dónde vender la moneda de Ducado del 1711. "Vicariato"?

Para vender Ducado del 1711, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.

