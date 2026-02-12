Ducado 1711 "Vicariato" (Polonia, Augusto II)
Foto hecha por: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Detalles técnicos
- MetalOro (0,986)
- Peso3,5 g
- Oro puro (0,111 oz) 3,451 g
- Diámetro22 mm
- AlineaciónMedalla (↑↑)
Descripción
- PaísPolonia
- PeríodoAugusto II
- Valor nominalDucado
- Año1711
- GobernanteAugusto II el Fuerte
- Casa de monedaDresde
- PropósitoConmemorativas
Precios de subastas
Descubra el valor actual de la moneda polonesa de Ducado de 1711 "Vicariato". Esta moneda de oro pertenece al tiempo de Augusto II y fue acuñada en la ceca de Dresde. ¿Cuál es el precio de una moneda como esta? El precio récord pertenece al lote 648 vendido en la subasta Stary Sklep por PLN 40000. La subasta tuvo lugar el 12 de octubre de 2024.
¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de Ducado del 1711. "Vicariato"?
Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de Ducado del 1711. "Vicariato" es de 3000 USD. La moneda contiene 3,451 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 566,97 USD.
¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de Ducado del 1711. "Vicariato"?
La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de Ducado del 1711 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.
¿Dónde vender la moneda de Ducado del 1711. "Vicariato"?
Para vender Ducado del 1711, recomendamos contactar con empresas numismáticas especializadas que organizan subastas de manera regular. Las subastas públicas son una de las formas más transparentes y seguras de vender monedas valiosas con demanda entre coleccionistas. Consulte la lista de empresas para encontrar el servicio que mejor se adapte a sus necesidades.