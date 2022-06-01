8 ducados 1711 ILH "Vicariato" (Polonia, Augusto II)

¿Cuánto vale la moneda de orode de Augusto II de 8 ducados del 1711. ILH. "Vicariato"? Según los últimos datos, a fecha de 11 de febrero de 2026, el valor medio de la moneda de oro de 8 ducados del 1711. ILH. "Vicariato" es de 110000 USD. La moneda contiene 27,608 gramo(s) de oro puro, por lo que si su estado de conservación es deficiente y no es de interés para los coleccionistas, no recomendamos venderla por menos de 4533,68 USD.

¿De dónde obtiene nuestro servicio los datos sobre el precio actual de 8 ducados del 1711. "Vicariato" con letras ILH? La información sobre el precio actual de la moneda polonesa de 8 ducados del 1711 se basa en ventas reales de piezas similares. Para ofrecerle el nivel actual de precios, consultamos los datos de más de 600 empresas numismáticas, demostrando los resultados de subastas en el catálogo de monedas y en el archivo de subastas. Tenga en cuenta que el precio exacto puede variar según el estado de conservación de su moneda. Por ello, el valor medio proporcionado debe entenderse únicamente como una referencia aproximada.