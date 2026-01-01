Catálogo
Polonia
Período:
1506-2020
1506-2020
Segismundo I
1506-1544
Segismundo II Augusto
1545-1572
Esteban I Báthory
1577-1586
Segismundo III
1587-1632
Vladislao IV
1632-1648
Juan II Casimiro
1649-1668
Miguel Korybut
1669-1673
Juan III Sobieski
1674-1696
Augusto II
1697-1733
Augusto III
1734-1763
Estanislao II Poniatowski
1764-1795
Partición austriaca
1774-1794
Dominio Prusiano
1796-1818
Ciudad Libre de Dánzig
1808-1812
Ducado de Varsovia
1807-1815
Zarato de Polonia
1815-1835
República de Cracovia
1815-1846
Dominio Ruso
1832-1850
Regencia de Polonia
1917-1918
Segunda República
1919-1939
Ciudad Libre de Dánzig
1923-1939
Ocupación Alemana
1939-1943
República Popular
1949-1990
República moderna
1990-1995
República moderna
1995-2020
Página principal
Catálogo
Valoración de monedas polonesas
Augusto II
8 ducados
Monedas vicariales 8 ducados de Augusto II - Polonia
8 ducados 1711
Vicariato
Año
Marca
Descripción
Kopicki
Ventas
Ventas
1711
ILH
0
3
