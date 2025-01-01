flag
FrankfurtZeitraum:1810-1812 1810-1812

Münzen aus Frankfurt

Insgesamt hinzugefügte Münzen: 10

Münzen von Carl Theodor von Dalberg
coin1810-1812Carl Theodor von Dalberg

Der Preis der frankfurtische Münzen

FotoBeschreibungMetallDurchschnittspreisUNCDurchschnittspreisPROOFVerkäufe
Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1810 BH
Copper$40-02Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1812 BH
Copper$150-02Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1812 BH
Copper$50-02Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1808 BH
Copper$80-07Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
1 Heller 1810 BH
Copper--00Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Kreuzer 1808 BH
Silver$130-027Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Thaler 1808 BH
Silver$710-1183Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Kreuzer 1809 BH
Silver$110-010Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Ducat 1809 BH
Gold$2,100-0113Coin photoCoin photo
Frankfurt, Karl Theodor von Dalberg
Kreuzer 1810 BH
Silver$60-01
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankfurtAlle frankfurtische Münzenfrankfurtische Gold Münzenfrankfurtische Silber MünzenNumismatische Auktionen