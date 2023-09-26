Kreuzer 1808 BH (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze Kreuzer 1808 mit Markierung BH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2414, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 650 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. März 2015.

