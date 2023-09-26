flag
FrankfurtZeitraum:1810-1812 1810-1812

Kreuzer 1808 BH (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)

Avers Kreuzer 1808 BH - Silbermünze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von DalbergRevers Kreuzer 1808 BH - Silbermünze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg

Foto von: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Spezifikation

  • MetallSilber (0,167)
  • Gewicht0,835 g
  • Reines Silber (0,0045 oz) 0,1394 g
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandFrankfurt
  • ZeitraumCarl Theodor von Dalberg
  • WertangabeKreuzer
  • Jahr1808
  • Name & RolleCarl Theodor von Dalberg (Großherzog von Frankfurt)
  • MünzstätteFrankfurt am Main
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:130 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Kreuzer 1808 BH - Silbermünze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg
Auktionspreise (27)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze Kreuzer 1808 mit Markierung BH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2414, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 650 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 10. März 2015.

Erhaltung
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion Künker - 26. September 2023
VerkäuferKünker
Datum26. September 2023
ErhaltungAU
Preis
95 $
Preis in Auktionswährung 90 EUR
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion Stare Monety - 3. Dezember 2021
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion Stare Monety - 3. Dezember 2021
VerkäuferStare Monety
Datum3. Dezember 2021
ErhaltungUNC
Preis
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion Künker - 12. Oktober 2021
VerkäuferKünker
Datum12. Oktober 2021
ErhaltungAU
Preis
87 $
Preis in Auktionswährung 75 EUR
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion Künker - 12. Oktober 2021
VerkäuferKünker
Datum12. Oktober 2021
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17. September 2021
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum17. September 2021
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12. März 2021
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum12. März 2021
ErhaltungVF
Preis
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17. September 2020
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum17. September 2020
ErhaltungAU
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion WAG - 10. November 2019
VerkäuferWAG
Datum10. November 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12. September 2019
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum12. September 2019
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion WAG - 7. Juli 2019
VerkäuferWAG
Datum7. Juli 2019
ErhaltungXF
Preis
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion WAG - 12. Mai 2019
VerkäuferWAG
Datum12. Mai 2019
ErhaltungAU
Preis
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion WAG - 12. Mai 2019
VerkäuferWAG
Datum12. Mai 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion WAG - 7. April 2019
VerkäuferWAG
Datum7. April 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion WAG - 13. Januar 2019
VerkäuferWAG
Datum13. Januar 2019
ErhaltungUNC
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18. Oktober 2018
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum18. Oktober 2018
ErhaltungXF
Preis
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion WAG - 7. Oktober 2018
VerkäuferWAG
Datum7. Oktober 2018
ErhaltungXF
Preis
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18. Mai 2018
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum18. Mai 2018
ErhaltungAU
Preis
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion WAG - 11. März 2018
VerkäuferWAG
Datum11. März 2018
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion Möller - 17. November 2016
VerkäuferMöller
Datum17. November 2016
ErhaltungXF
Preis
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion WAG - 6. Dezember 2015
VerkäuferWAG
Datum6. Dezember 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Frankfurt Kreuzer 1808 BH auf der Auktion Künker - 11. März 2015
VerkäuferKünker
Datum11. März 2015
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankfurtMünzkatalog von Carl Theodor von DalbergMünzen aus von Frankfurt 1808Alle frankfurtische Münzenfrankfurtische Silber Münzenfrankfurtische Münzen KreuzerNumismatische Auktionen