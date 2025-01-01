flag
Münzen von Frankfurt 1808

Silbermünzen

Vorderseite
Rückseite
Taler 1808 BH
Durchschnittlicher Preis710 $
Verkauf
1183
Vorderseite
Rückseite
Kreuzer 1808 BH
Durchschnittlicher Preis130 $
Verkauf
027

Kupfermünzen

Vorderseite
Rückseite
1 Heller 1808 BH
Durchschnittlicher Preis80 $
Verkauf
07
