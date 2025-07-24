FrankfurtZeitraum:1810-1812 1810-1812
Taler 1808 BH (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)
Spezifikation
- MetallSilber (0,833)
- Gewicht28,063 g
- Reines Silber (0,7516 oz) 23,3765 g
- RandMuster
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandFrankfurt
- ZeitraumCarl Theodor von Dalberg
- WertangabeTaler
- Jahr1808
- Name & RolleCarl Theodor von Dalberg (Großherzog von Frankfurt)
- MünzstätteFrankfurt am Main
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:710 USD
Auktionspreise (182)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze Taler 1808 mit Markierung BH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 186, welches bei MDC Monaco für 2.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2022.
Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum10. April 2025
ErhaltungAU
Preis
1205 $
Preis in Auktionswährung 1100 EUR
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis


VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis


