Taler 1808 BH (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)

Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze Taler 1808 mit Markierung BH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 186, welches bei MDC Monaco für 2.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2022.

