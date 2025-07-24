flag
Taler 1808 BH (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)

Avers Taler 1808 BH - Silbermünze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von DalbergRevers Taler 1808 BH - Silbermünze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallSilber (0,833)
  • Gewicht28,063 g
  • Reines Silber (0,7516 oz) 23,3765 g
  • RandMuster
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandFrankfurt
  • ZeitraumCarl Theodor von Dalberg
  • WertangabeTaler
  • Jahr1808
  • Name & RolleCarl Theodor von Dalberg (Großherzog von Frankfurt)
  • MünzstätteFrankfurt am Main
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:710 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Taler 1808 BH - Silbermünze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg
Auktionspreise (182)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze Taler 1808 mit Markierung BH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 186, welches bei MDC Monaco für 2.500 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. Juni 2022.

Erhaltung
Erhaltung (slab)
Service
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Künker - 24. Juli 2025
VerkäuferKünker
Datum24. Juli 2025
ErhaltungXF
Preis
648 $
Preis in Auktionswährung 550 EUR
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 10. April 2025
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum10. April 2025
ErhaltungAU
Preis
1205 $
Preis in Auktionswährung 1100 EUR
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Künker - 21. März 2025
VerkäuferKünker
Datum21. März 2025
ErhaltungAU
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Emporium Hamburg - 12. Dezember 2024
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum12. Dezember 2024
ErhaltungUNC
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Rare Coins - 7. Dezember 2024
VerkäuferRare Coins
Datum7. Dezember 2024
ErhaltungMS61 ННР
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Auctiones - 15. September 2024
VerkäuferAuctiones
Datum15. September 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Künker - 19. Juni 2024
VerkäuferKünker
Datum19. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Anticomondo - 24. Mai 2024
VerkäuferAnticomondo
Datum24. Mai 2024
ErhaltungXF
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Emporium Hamburg - 16. Mai 2024
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum16. Mai 2024
ErhaltungAU
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Künker - 19. März 2024
VerkäuferKünker
Datum19. März 2024
ErhaltungVF
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Teutoburger - 8. Dezember 2023
VerkäuferTeutoburger
Datum8. Dezember 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Emporium Hamburg - 24. November 2023
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum24. November 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Dorotheum - 17. November 2023
VerkäuferDorotheum
Datum17. November 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Künker - 29. September 2023
VerkäuferKünker
Datum29. September 2023
ErhaltungMS63 PCGS
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Künker - 26. September 2023
VerkäuferKünker
Datum26. September 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Stack's - 18. Mai 2023
VerkäuferStack's
Datum18. Mai 2023
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Künker - 19. April 2023
VerkäuferKünker
Datum19. April 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Künker - 19. April 2023
VerkäuferKünker
Datum19. April 2023
ErhaltungXF
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Künker - 24. März 2023
VerkäuferKünker
Datum24. März 2023
ErhaltungVF
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Heritage - 9. Januar 2023
VerkäuferHeritage
Datum9. Januar 2023
ErhaltungKeine Note NGC
Preis
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Busso Peus - 3. November 2022
VerkäuferBusso Peus
Datum3. November 2022
ErhaltungXF
Preis
Wo zu kaufen?
Frankfurt Taler 1808 BH auf der Auktion Stack's - 5. September 2025
VerkäuferStack's
Datum5. September 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Zu versteigern
