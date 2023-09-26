1 Heller 1808 BH (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze 1 Heller 1808 mit Markierung BH. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1362, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 220 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Februar 2016.

Erhaltung AU (1) XF (1) VF (5)