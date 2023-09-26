flag
FrankfurtZeitraum:1810-1812 1810-1812

1 Heller 1808 BH (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)

Avers 1 Heller 1808 BH - Münze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von DalbergRevers 1 Heller 1808 BH - Münze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht1,35 g
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
  • Auflage UNC32,832

Beschreibung

  • LandFrankfurt
  • ZeitraumCarl Theodor von Dalberg
  • Wertangabe1 Heller
  • Jahr1808
  • Name & RolleCarl Theodor von Dalberg (Großherzog von Frankfurt)
  • MünzstätteFrankfurt am Main
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:80 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Heller 1808 BH - Münze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg
Auktionspreise (7)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze 1 Heller 1808 mit Markierung BH. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1362, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 220 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Februar 2016.

Erhaltung
Frankfurt 1 Heller 1808 BH auf der Auktion Künker - 26. September 2023
VerkäuferKünker
Datum26. September 2023
ErhaltungVF
Preis
21 $
Preis in Auktionswährung 20 EUR
Frankfurt 1 Heller 1808 BH auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 17. September 2021
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum17. September 2021
ErhaltungVF
Preis
62 $
Preis in Auktionswährung 53 EUR
Frankfurt 1 Heller 1808 BH auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18. Oktober 2018
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum18. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
Frankfurt 1 Heller 1808 BH auf der Auktion Rauch - 23. Juni 2018
VerkäuferRauch
Datum23. Juni 2018
ErhaltungVF
Preis
Frankfurt 1 Heller 1808 BH auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18. Mai 2018
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum18. Mai 2018
ErhaltungXF
Preis
Frankfurt 1 Heller 1808 BH auf der Auktion Künker - 11. Februar 2016
VerkäuferKünker
Datum11. Februar 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankfurt 1 Heller 1808 BH auf der Auktion Grün - 16. November 2011
VerkäuferGrün
Datum16. November 2011
ErhaltungVF
Preis
