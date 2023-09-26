FrankfurtZeitraum:1810-1812 1810-1812
1 Heller 1808 BH (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)
Spezifikation
- MetallKupfer
- Gewicht1,35 g
- RandGlatter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
- Auflage UNC32,832
Beschreibung
- LandFrankfurt
- ZeitraumCarl Theodor von Dalberg
- Wertangabe1 Heller
- Jahr1808
- Name & RolleCarl Theodor von Dalberg (Großherzog von Frankfurt)
- MünzstätteFrankfurt am Main
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:80 USD
Auktionspreise (7)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze 1 Heller 1808 mit Markierung BH. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1362, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 220 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 9. Februar 2016.
Erhaltung
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum17. September 2021
ErhaltungVF
Preis
62 $
Preis in Auktionswährung 53 EUR
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum18. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum18. Mai 2018
ErhaltungXF
Preis
