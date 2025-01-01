flag
FrankfurtZeitraum:1810-1812 1810-1812

Kupfermünzen 1 Heller von Carl Theodor von Dalberg - Frankfurt

1 Heller 1810-1812

JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1810BH001812BH02
1 Heller 1808-1812

JahrZeichenBeschreibungAuflage UNCVerkaufVerkauf
1808BH32,832071810BH-021812BH-02
