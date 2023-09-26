flag
FrankfurtZeitraum:1810-1812 1810-1812

1 Heller 1812 BH "Typ 1810-1812" (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)

Avers 1 Heller 1812 BH "Typ 1810-1812" - Münze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von DalbergRevers 1 Heller 1812 BH "Typ 1810-1812" - Münze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg

Foto von: Dr. Busso Peus Nachf.

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht1,3 - 1,42 g
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandFrankfurt
  • ZeitraumCarl Theodor von Dalberg
  • Wertangabe1 Heller
  • Jahr1812
  • Name & RolleCarl Theodor von Dalberg (Großherzog von Frankfurt)
  • MünzstätteFrankfurt am Main
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Heller 1812 BH "Typ 1810-1812" - Münze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg
Auktionspreise (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze 1 Heller 1812 mit Markierung BH. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2432, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 220 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. September 2023.

Erhaltung
Frankfurt 1 Heller 1812 BH auf der Auktion Künker - 26. September 2023
VerkäuferKünker
Datum26. September 2023
ErhaltungVF
Preis
233 $
Preis in Auktionswährung 220 EUR
Frankfurt 1 Heller 1812 BH auf der Auktion Busso Peus - 3. November 2011
VerkäuferBusso Peus
Datum3. November 2011
ErhaltungF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
