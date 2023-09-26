FrankfurtZeitraum:1810-1812 1810-1812
1 Heller 1812 BH "Typ 1810-1812" (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)
Spezifikation
- MetallKupfer
- Gewicht1,3 - 1,42 g
- RandGlatter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandFrankfurt
- ZeitraumCarl Theodor von Dalberg
- Wertangabe1 Heller
- Jahr1812
- Name & RolleCarl Theodor von Dalberg (Großherzog von Frankfurt)
- MünzstätteFrankfurt am Main
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:150 USD
Auktionspreise (2)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze 1 Heller 1812 mit Markierung BH. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2432, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 220 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 26. September 2023.
Erhaltung
Beliebte Abschnitte