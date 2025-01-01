flag
FrankfurtZeitraum:1810-1812 1810-1812

Münzen von Frankfurt 1812

Kupfermünzen

Vorderseite
Rückseite
1 Heller 1812 BH
Durchschnittlicher Preis150 $
Verkauf
02
Vorderseite
Rückseite
1 Heller 1812 BH
Durchschnittlicher Preis50 $
Verkauf
02
Kategorie
Jahr
Suchen