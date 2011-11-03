flag
1 Heller 1812 BH "Typ 1808-1812" (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)

Avers 1 Heller 1812 BH "Typ 1808-1812" - Münze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von DalbergRevers 1 Heller 1812 BH "Typ 1808-1812" - Münze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht1,35 g
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandFrankfurt
  • ZeitraumCarl Theodor von Dalberg
  • Wertangabe1 Heller
  • Jahr1812
  • Name & RolleCarl Theodor von Dalberg (Großherzog von Frankfurt)
  • MünzstätteFrankfurt am Main
  • MünztypUmlaufmünzen
Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze 1 Heller 1812 mit Markierung BH. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 843, welches bei Dr. Busso Peus Nachf. für 35 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. November 2011.

Erhaltung
Frankfurt 1 Heller 1812 BH auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12. März 2021
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum12. März 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankfurt 1 Heller 1812 BH auf der Auktion Busso Peus - 3. November 2011
VerkäuferBusso Peus
Datum3. November 2011
ErhaltungF
Preis
48 $
Preis in Auktionswährung 35 EUR
