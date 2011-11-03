1 Heller 1810 BH "Typ 1808-1812" (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze 1 Heller 1810 mit Markierung BH. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 841, welches bei Dr. Busso Peus Nachf. für 30 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. November 2011.

Erhaltung XF (1) F (1)