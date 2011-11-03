flag
FrankfurtZeitraum:1810-1812 1810-1812

1 Heller 1810 BH "Typ 1808-1812" (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)

Avers 1 Heller 1810 BH "Typ 1808-1812" - Münze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von DalbergRevers 1 Heller 1810 BH "Typ 1808-1812" - Münze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg

Foto von: Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller

Spezifikation

  • MetallKupfer
  • Gewicht1,35 g
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandFrankfurt
  • ZeitraumCarl Theodor von Dalberg
  • Wertangabe1 Heller
  • Jahr1810
  • Name & RolleCarl Theodor von Dalberg (Großherzog von Frankfurt)
  • MünzstätteFrankfurt am Main
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:40 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm 1 Heller 1810 BH "Typ 1808-1812" - Münze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg
Auktionspreise (2)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze 1 Heller 1810 mit Markierung BH. Diese Kupfer stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 841, welches bei Dr. Busso Peus Nachf. für 30 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. November 2011.

Erhaltung
Frankfurt 1 Heller 1810 BH auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 12. März 2021
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum12. März 2021
ErhaltungXF
Preis
Frankfurt 1 Heller 1810 BH auf der Auktion Busso Peus - 3. November 2011
VerkäuferBusso Peus
Datum3. November 2011
ErhaltungF
Preis
41 $
Preis in Auktionswährung 30 EUR
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankfurtMünzkatalog von Carl Theodor von DalbergMünzen aus von Frankfurt 1810Alle frankfurtische Münzenfrankfurtische Kupfer Münzenfrankfurtische Münzen 1 HellerNumismatische Auktionen