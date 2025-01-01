Katalog
Frankfurt
Zeitraum:
1810-1812
1810-1812
Carl Theodor von Dalberg
1810-1812
Frankfurt
1810
Münzen von Frankfurt 1810
Silbermünzen
Kreuzer 1810 BH
Durchschnittlicher Preis
60 $
Verkauf
0
1
Kupfermünzen
1 Heller 1810 BH
Durchschnittlicher Preis
—
Verkauf
0
0
1 Heller 1810 BH
Durchschnittlicher Preis
40 $
Verkauf
0
2
