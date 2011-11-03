Kreuzer 1810 BH (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze Kreuzer 1810 mit Markierung BH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 840, welches bei Dr. Busso Peus Nachf. für 45 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. November 2011.

Erhaltung XF (1)