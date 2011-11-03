FrankfurtZeitraum:1810-1812 1810-1812
Kreuzer 1810 BH (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)
Foto von: Dr. Busso Peus Nachf.
Spezifikation
- MetallSilber (0,167)
- Gewicht0,835 g
- Reines Silber (0,0045 oz) 0,1394 g
- RandGlatter
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandFrankfurt
- ZeitraumCarl Theodor von Dalberg
- WertangabeKreuzer
- Jahr1810
- Name & RolleCarl Theodor von Dalberg (Großherzog von Frankfurt)
- MünzstätteFrankfurt am Main
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:60 USD
Auktionspreise (1)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze Kreuzer 1810 mit Markierung BH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 840, welches bei Dr. Busso Peus Nachf. für 45 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. November 2011.
Erhaltung
