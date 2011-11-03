flag
FrankfurtZeitraum:1810-1812 1810-1812

Kreuzer 1810 BH (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)

Avers Kreuzer 1810 BH - Silbermünze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von DalbergRevers Kreuzer 1810 BH - Silbermünze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg

Foto von: Dr. Busso Peus Nachf.

Spezifikation

  • MetallSilber (0,167)
  • Gewicht0,835 g
  • Reines Silber (0,0045 oz) 0,1394 g
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandFrankfurt
  • ZeitraumCarl Theodor von Dalberg
  • WertangabeKreuzer
  • Jahr1810
  • Name & RolleCarl Theodor von Dalberg (Großherzog von Frankfurt)
  • MünzstätteFrankfurt am Main
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:60 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Kreuzer 1810 BH - Silbermünze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg
Auktionspreise (1)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze Kreuzer 1810 mit Markierung BH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 840, welches bei Dr. Busso Peus Nachf. für 45 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 3. November 2011.

Erhaltung
Frankfurt Kreuzer 1810 BH auf der Auktion Busso Peus - 3. November 2011
VerkäuferBusso Peus
Datum3. November 2011
ErhaltungXF
Preis
******
Preise anzeigen7 Tage kostenlos
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankfurtMünzkatalog von Carl Theodor von DalbergMünzen aus von Frankfurt 1810Alle frankfurtische Münzenfrankfurtische Silber Münzenfrankfurtische Münzen KreuzerNumismatische Auktionen