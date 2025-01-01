flag
FrankfurtZeitraum:1810-1812 1810-1812

Silbermünzen Kreuzer von Carl Theodor von Dalberg - Frankfurt

type-coin
type-coin

Kreuzer 1808-1810

JahrZeichenBeschreibungVerkaufVerkauf
1808BH0271809BH0101810BH01
Beliebte Abschnitte
Katalog der WeltmünzenMünzkatalog von FrankfurtMünzkatalog von Carl Theodor von DalbergAlle frankfurtische Münzenfrankfurtische Münzen KreuzerNumismatische Auktionen