FrankfurtZeitraum:1810-1812 1810-1812

Kreuzer 1809 BH (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)

Avers Kreuzer 1809 BH - Silbermünze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von DalbergRevers Kreuzer 1809 BH - Silbermünze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg

Foto von: Fritz Rudolf Künker

Spezifikation

  • MetallSilber (0,167)
  • Gewicht0,835 g
  • Reines Silber (0,0045 oz) 0,1394 g
  • RandGlatter
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandFrankfurt
  • ZeitraumCarl Theodor von Dalberg
  • WertangabeKreuzer
  • Jahr1809
  • Name & RolleCarl Theodor von Dalberg (Großherzog von Frankfurt)
  • MünzstätteFrankfurt am Main
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionspreise (10)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze Kreuzer 1809 mit Markierung BH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1431, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 125 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Februar 2022.

Erhaltung
Frankfurt Kreuzer 1809 BH auf der Auktion Künker - 2. Februar 2022
VerkäuferKünker
Datum2. Februar 2022
ErhaltungAU
Preis
141 $
Preis in Auktionswährung 125 EUR
Frankfurt Kreuzer 1809 BH auf der Auktion Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21. März 2019
VerkäuferMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Datum21. März 2019
ErhaltungXF
Preis
Frankfurt Kreuzer 1809 BH auf der Auktion Emporium Hamburg - 26. Oktober 2018
VerkäuferEmporium Hamburg
Datum26. Oktober 2018
ErhaltungVF
Preis
Frankfurt Kreuzer 1809 BH auf der Auktion Grün - 15. November 2017
VerkäuferGrün
Datum15. November 2017
ErhaltungXF
Preis
106 $
Preis in Auktionswährung 90 EUR
Frankfurt Kreuzer 1809 BH auf der Auktion Möller - 17. November 2016
VerkäuferMöller
Datum17. November 2016
ErhaltungAU
Preis
Frankfurt Kreuzer 1809 BH auf der Auktion WAG - 6. Dezember 2015
VerkäuferWAG
Datum6. Dezember 2015
ErhaltungAU
Preis
Frankfurt Kreuzer 1809 BH auf der Auktion Westfälische - 18. September 2013
VerkäuferWestfälische
Datum18. September 2013
ErhaltungUNC
Preis
Frankfurt Kreuzer 1809 BH auf der Auktion Grün - 18. Mai 2013
VerkäuferGrün
Datum18. Mai 2013
ErhaltungAU
Preis
Frankfurt Kreuzer 1809 BH auf der Auktion Busso Peus - 3. November 2011
VerkäuferBusso Peus
Datum3. November 2011
ErhaltungXF
Preis
Frankfurt Kreuzer 1809 BH auf der Auktion Künker - 24. September 2003
VerkäuferKünker
Datum24. September 2003
ErhaltungAU
Preis
