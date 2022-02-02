Kreuzer 1809 BH (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze Kreuzer 1809 mit Markierung BH. Diese Silbermünze stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 1431, welches bei Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG für 125 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 1. Februar 2022.

Erhaltung UNC (1) AU (5) XF (3) VF (1)