Münzen von Frankfurt 1809

Frankfurt
Zeitraum:
1810-1812
1810-1812
Carl Theodor von Dalberg
1810-1812
Goldmünzen
Dukat 1809 BH
Durchschnittlicher Preis
2100 $
Verkauf
0
113
Silbermünzen
Kreuzer 1809 BH
Durchschnittlicher Preis
110 $
Verkauf
0
10
