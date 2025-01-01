flag
FrankfurtZeitraum:1810-1812 1810-1812

Münzen von Frankfurt 1809

Goldmünzen

Vorderseite
Rückseite
Dukat 1809 BH
Durchschnittlicher Preis2100 $
Verkauf
0113

Silbermünzen

Vorderseite
Rückseite
Kreuzer 1809 BH
Durchschnittlicher Preis110 $
Verkauf
010
Kategorie
Jahr
Suchen