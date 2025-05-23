FrankfurtZeitraum:1810-1812 1810-1812
Dukat 1809 BH (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)
Spezifikation
- MetallGold (0,986)
- Gewicht3,49 g
- Reines Gold (0,1106 oz) 3,4411 g
- RandGeriffelt
- AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)
Beschreibung
- LandFrankfurt
- ZeitraumCarl Theodor von Dalberg
- WertangabeDukat
- Jahr1809
- Name & RolleCarl Theodor von Dalberg (Großherzog von Frankfurt)
- MünzstätteFrankfurt am Main
- MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2100 USD
Auktionspreise (113)
Auktionspreise
Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze Dukat 1809 mit Markierung BH. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2152, welches bei Teutoburger Münzauktion GmbH für 3.900 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. September 2014.
VerkäuferAuction World
Datum20. April 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
1826 $
Preis in Auktionswährung 260000 JPY
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
VerkäuferAuction World
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
VerkäuferPoznański Dom Aukcyjny
Datum25. März 2023
ErhaltungAU
Preis
