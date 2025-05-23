flag
FrankfurtZeitraum:1810-1812 1810-1812

Dukat 1809 BH (Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg)

Avers Dukat 1809 BH - Goldmünze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von DalbergRevers Dukat 1809 BH - Goldmünze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg

Spezifikation

  • MetallGold (0,986)
  • Gewicht3,49 g
  • Reines Gold (0,1106 oz) 3,4411 g
  • RandGeriffelt
  • AusrichtungMedaillenausrichtung (↑↑)

Beschreibung

  • LandFrankfurt
  • ZeitraumCarl Theodor von Dalberg
  • WertangabeDukat
  • Jahr1809
  • Name & RolleCarl Theodor von Dalberg (Großherzog von Frankfurt)
  • MünzstätteFrankfurt am Main
  • MünztypUmlaufmünzen
Auktionsverkaufs-Diagramm
Durchschnittspreis:2100 USD
Auktionsverkaufs-Diagramm Dukat 1809 BH - Goldmünze Wert - Frankfurt, Carl Theodor von Dalberg
Auktionspreise (113)

Auktionspreise

Entdecken Sie den aktuellen Wert der frankfurtischen Münze Dukat 1809 mit Markierung BH. Diese Goldmünze stammt aus der Zeit von Carl Theodor von Dalberg und wurde vom Münzamt in Frankfurt am Main geprägt. Wie viel ist eine solche Münze wert? Der Rekordpreis gehört zu Los 2152, welches bei Teutoburger Münzauktion GmbH für 3.900 EUR verkauft wurde. Die Versteigerung erfolgte am 5. September 2014.

Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Constantin Coins - 23. Mai 2025
VerkäuferConstantin Coins
Datum23. Mai 2025
ErhaltungMS62 PCGS
Preis
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Auction World - 20. April 2025
VerkäuferAuction World
Datum20. April 2025
ErhaltungKeine Note PCGS
Preis
1826 $
Preis in Auktionswährung 260000 JPY
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Künker - 21. März 2025
VerkäuferKünker
Datum21. März 2025
ErhaltungXF
Preis
2063 $
Preis in Auktionswährung 1900 EUR
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Auction World - 26. Januar 2025
VerkäuferAuction World
Datum26. Januar 2025
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Busso Peus - 6. November 2024
VerkäuferBusso Peus
Datum6. November 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Auction World - 20. Oktober 2024
VerkäuferAuction World
Datum20. Oktober 2024
ErhaltungMS62 NGC
Preis
******
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Künker - 21. Juni 2024
VerkäuferKünker
Datum21. Juni 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion WAG - 16. Juni 2024
VerkäuferWAG
Datum16. Juni 2024
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion WAG - 14. April 2024
VerkäuferWAG
Datum14. April 2024
ErhaltungAU
Preis
******
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Jean ELSEN - 23. März 2024
VerkäuferJean ELSEN
Datum23. März 2024
ErhaltungXF
Preis
******
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Künker - 19. März 2024
VerkäuferKünker
Datum19. März 2024
ErhaltungUNC
Preis
******
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Gorny & Mosch - 5. März 2024
VerkäuferGorny & Mosch
Datum5. März 2024
ErhaltungMS61 NGC
Preis
******
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Künker - 26. September 2023
VerkäuferKünker
Datum26. September 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion CNG - 20. September 2023
VerkäuferCNG
Datum20. September 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Künker - 24. Juni 2023
VerkäuferKünker
Datum24. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Künker - 22. Juni 2023
VerkäuferKünker
Datum22. Juni 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Schulman - 6. April 2023
VerkäuferSchulman
Datum6. April 2023
ErhaltungMS64 PCGS
Preis
******
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Poznański Dom Aukcyjny - 25. März 2023
VerkäuferPoznański Dom Aukcyjny
Datum25. März 2023
ErhaltungAU
Preis
******
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Künker - 24. März 2023
VerkäuferKünker
Datum24. März 2023
ErhaltungVF
Preis
******
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Künker - 24. März 2023
VerkäuferKünker
Datum24. März 2023
ErhaltungXF
Preis
******
Frankfurt Dukat 1809 BH auf der Auktion Künker - 24. März 2023
VerkäuferKünker
Datum24. März 2023
ErhaltungAU
Preis
******
