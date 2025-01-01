Katalog
Frankfurt
Zeitraum:
1810-1812
1810-1812
Carl Theodor von Dalberg
1810-1812
Heim
Katalog
frankfurtische Münzen
Carl Theodor von Dalberg
Dukat
Goldmünzen Dukat von Carl Theodor von Dalberg - Frankfurt
Dukat 1809
Jahr
Zeichen
Beschreibung
Verkauf
Verkauf
1809
BH
0
113
