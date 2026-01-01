United KingdomPeriod:1559-1952 1559-1952
Gold coins Crown of James I - United Kingdom
Crown 1603First coinage
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1603-1604)07
Crown 1604First bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1604-1619)183
Crown 1604Third bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1604-1619)047
Crown 1604Quintus bust
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1604-1619)052
Crown 1604Thistle
YearMarkDescriptionSalesSalesno date (1604-1619)160no date (1604-1619)IR on one side or absent07
Popular sections