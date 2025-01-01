flag
Furstenberg

Coins of Furstenberg 1804

Silver coins

Obverse Thaler 1804 C.H.
Reverse Thaler 1804 C.H.
Thaler 1804 C.H.
Average price3700 $
Sales
039
Obverse 20 Kreuzer 1804 W
Reverse 20 Kreuzer 1804 W
20 Kreuzer 1804 W
Average price800 $
Sales
018
Obverse 10 Kreuzer 1804 W
Reverse 10 Kreuzer 1804 W
10 Kreuzer 1804 W
Average price270 $
Sales
144
Obverse 6 Kreuzer 1804 W
Reverse 6 Kreuzer 1804 W
6 Kreuzer 1804 W
Average price400 $
Sales
011
Obverse 3 Kreuzer 1804 W
Reverse 3 Kreuzer 1804 W
3 Kreuzer 1804 W
Average price330 $
Sales
09

Copper coins

Obverse Kreuzer 1804 W
Reverse Kreuzer 1804 W
Kreuzer 1804 W
Average price200 $
Sales
011
