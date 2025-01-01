Catalog
Auctions
Pricing
USD
USD
· US dollar
EUR
· Euro
GBP
· Pound sterling
CHF
· Swiss franc
PLN
· Polish złoty
RUB
· Russian ruble
English
Polski
Русский
Deutsch
Español
Sign In
Account
Your account
0 days
Invoices
Log out
Search by photo
Cancel
At auctions
In Catalog
Furstenberg
Period:
1804-1804
1804-1804
Karl Joachim
1804-1804
Home
Catalog
Furstenberg
1804
Coins of Furstenberg 1804
Select a category
All
All
Silver
Copper
Silver coins
Thaler 1804 C.H.
Average price
3700 $
Sales
0
39
20 Kreuzer 1804 W
Average price
800 $
Sales
0
18
10 Kreuzer 1804 W
Average price
270 $
Sales
1
44
6 Kreuzer 1804 W
Average price
400 $
Sales
0
11
3 Kreuzer 1804 W
Average price
330 $
Sales
0
9
Copper coins
Kreuzer 1804 W
Average price
200 $
Sales
0
11
Category
Year
Search