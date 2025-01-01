Coins of Furstenberg

flag
Which Furstenberg coins are worth money?

PhotoDescriptionMetalAv. priceUNCAv. pricePROOFSales
Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
20 Kreuzer 1804 W
Silver$800-018Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
3 Kreuzer 1804 W
Silver$330-09Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
6 Kreuzer 1804 W
Silver$400-011Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
Thaler 1804 C.H.
Silver$3,700-039Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
Kreuzer 1804 W
Copper$200-011Coin photoCoin photo
Furstenberg, Karl Joachim
10 Kreuzer 1804 W
Silver$270-144
