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Вюрцбург Период: 1803-1864 1803-1864

Монеты Вюрцбурга 1850 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Гульден без года (1848-1850) C.V.
Средняя цена 3100 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
Гульден без года (1848-1850) C.V.
Средняя цена 4700 $
Продажи
0 12
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