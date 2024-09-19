Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 гульдена 1856 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1856 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 гульдена 1856 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1856
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1856 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1340 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 3900 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2020.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Busso Peus (2)
  • CNG (1)
  • COINSNET (2)
  • Felzmann (1)
  • Gärtner (1)
  • Grün (2)
  • Künker (3)
  • Möller (1)
  • Münzen Gut-Lynt (1)
  • SINCONA (2)
  • Sonntag (4)
  • WAG (2)
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность XF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе CNG - August 16, 2023
Продавец CNG
Дата 16 августа 2023
Сохранность AU
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 26, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе Künker - December 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе Busso Peus - November 4, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе COINSNET - September 5, 2021
Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе Künker - July 19, 2018
Продавец Künker
Дата 19 июля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе Grün - May 16, 2018
Продавец Grün
Дата 16 мая 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе Sonntag - November 28, 2017
Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе Gärtner - June 17, 2017
Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе Felzmann - March 8, 2017
Продавец Felzmann
Дата 8 марта 2017
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе Sonntag - June 2, 2016
Продавец Sonntag
Дата 2 июня 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе Busso Peus - April 29, 2016
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе Sonntag - December 1, 2015
Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе SINCONA - May 20, 2015
Продавец SINCONA
Дата 20 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе WAG - May 11, 2014
Продавец WAG
Дата 11 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Вюртемберг 2 гульдена 1856 на аукционе Künker - March 12, 2014
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1856 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вюртемберга Каталог монет Вильгельма I Монеты Вюртемберга 1856 года Все вюртембергские монеты вюртембергские серебряные монеты вюртембергские монеты номиналом 2 гульдена Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск