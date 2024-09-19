Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 гульдена 1856 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Dr. Busso Peus Nachf.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1856
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1856 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 1340 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 3900 EUR. Торги состоялись 23 ноября 2020.
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
205 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 4 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 5 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 28 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 17 июня 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Sonntag
Дата 1 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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