Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873
2 гульдена 1855 года (Вюртемберг, Вильгельм I)
Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 21,21 гр
- Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
- Диаметр 36 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вюртемберг
- Период Вильгельм I
- Номинал 2 гульдена
- Год 1855
- Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
- Монетный двор Штутгарт
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1855 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3207 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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