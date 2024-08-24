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Вюртемберг Период: 1798-1873 1798-1873

2 гульдена 1855 года (Вюртемберг, Вильгельм I)

Аверс монеты - 2 гульдена 1855 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I Реверс монеты - 2 гульдена 1855 года - цена серебряной монеты - Вюртемберг, Вильгельм I

Фотография: Westfälische Auktionsgesellschaft

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 21,21 гр
  • Чистого серебра (0,6137 oz) 19,089 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вюртемберг
  • Период Вильгельм I
  • Номинал 2 гульдена
  • Год 1855
  • Правитель Вильгельм I (Король Вюртемберга)
  • Монетный двор Штутгарт
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость вюртембергской монеты 2 гульдена 1855 года. Это серебряная монета периода Вильгельма I. Рекорд цены принадлежит лоту 3207 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1500 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

Сохранность
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  • Rauch (1)
  • Teutoburger (1)
  • WAG (2)
  • Westfälische (1)
Вюртемберг 2 гульдена 1855 на аукционе WAG - November 12, 2023
Продавец WAG
Дата 12 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
321 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1855 на аукционе Künker - October 12, 2021
Продавец Künker
Дата 12 октября 2021
Сохранность AU
Цена
664 $
Цена в валюте аукциона 575 EUR
Вюртемберг 2 гульдена 1855 на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность XF
Цена
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Вюртемберг 2 гульдена 1855 на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 2 гульдена 1855 на аукционе Rauch - June 29, 2016
Продавец Rauch
Дата 29 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Вюртемберг 2 гульдена 1855 на аукционе Teutoburger - May 28, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 2 гульдена 1855 на аукционе Westfälische - February 8, 2011
Продавец Westfälische
Дата 8 февраля 2011
Сохранность XF
Цена
******
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Вюртемберг 2 гульдена 1855 на аукционе Cayón - February 25, 2010
Продавец Cayón
Дата 25 февраля 2010
Сохранность XF
Цена
Вюртемберг 2 гульдена 1855 на аукционе Künker - October 9, 2007
Продавец Künker
Дата 9 октября 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Вюртемберг 2 гульдена 1855 на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2007
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2007
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 гульдена 1855 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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