Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813
1 франк 1808 года J (Вестфалия, Жером Наполеон)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 5 гр
- Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вестфалия
- Период Жером Наполеон
- Номинал 1 франк
- Год 1808
- Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
- Монетный двор Париж
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1 франк 1808 года со знаком J. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Maison Palombo за 14000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 6 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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