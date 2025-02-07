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Вестфалия Период: 1808-1813 1808-1813

1 франк 1808 года J (Вестфалия, Жером Наполеон)

Аверс монеты - 1 франк 1808 года J - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон Реверс монеты - 1 франк 1808 года J - цена серебряной монеты - Вестфалия, Жером Наполеон

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 5 гр
  • Чистого серебра (0,1447 oz) 4,5 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вестфалия
  • Период Жером Наполеон
  • Номинал 1 франк
  • Год 1808
  • Правитель Жером Наполеон (Король Вестфалии)
  • Монетный двор Париж
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вестфальской монеты 1 франк 1808 года со знаком J. Это серебряная монета периода Жерома Наполеона. Рекорд цены принадлежит лоту 135 проданному на аукционе Maison Palombo за 14000 CHF. Торги состоялись 21 октября 2017.

Сохранность
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Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Jean ELSEN - March 23, 2024
Продавец Jean ELSEN
Дата 23 марта 2024
Сохранность XF
Цена
2064 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Künker - November 17, 2023
Продавец Künker
Дата 17 ноября 2023
Сохранность AU
Цена
2713 $
Цена в валюте аукциона 2500 EUR
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Künker - March 24, 2023
Продавец Künker
Дата 24 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Auction World - January 29, 2023
Продавец Auction World
Дата 29 января 2023
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе MDC Monaco - October 21, 2021
Продавец MDC Monaco
Дата 21 октября 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность AU
Цена
Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Künker - October 22, 2020
Продавец Künker
Дата 22 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Künker - March 19, 2020
Продавец Künker
Дата 19 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Künker - October 8, 2019
Продавец Künker
Дата 8 октября 2019
Сохранность AU
Цена
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Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Palombo - October 22, 2017
Продавец Palombo
Дата 22 октября 2017
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе iNumis - October 11, 2016
Продавец iNumis
Дата 11 октября 2016
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе ALDE & OGN / Guillard - June 6, 2016
Продавец ALDE & OGN / Guillard
Дата 6 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Вестфалия 1 франк 1808 J на аукционе Künker - March 7, 2000
Продавец Künker
Дата 7 марта 2000
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 франк 1808 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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