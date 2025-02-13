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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Монеты Вальдек-Пирмонта 1825 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
2 мариенгроша 1825 F.W.
Средняя цена 75 $
Продажи
0 4

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 мариенгроша 1825 F.W.
Средняя цена 130 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1825 F.W.
Средняя цена 25 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1825 F.W.
Средняя цена 30 $
Продажи
0 4
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