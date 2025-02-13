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Вальдек-Пирмонт
1825
Вальдек-Пирмонт
Период:
1806-1867
1806-1867
Карл Август Фридрих
1809-1810
Георг
1806-1813
Георг Генрих
1814-1845
Георг Виктор
1847-1867
Главная
Каталог
Вальдек-Пирмонт
1825
Монеты Вальдек-Пирмонта 1825 года
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Серебряные монеты
2 мариенгроша 1825 F.W.
Средняя цена
75 $
Продажи
0
4
Медные монеты
1/2 мариенгроша 1825 F.W.
Средняя цена
130 $
Продажи
0
9
3 пфеннига 1825 F.W.
Средняя цена
25 $
Продажи
0
2
1 пфенниг 1825 F.W.
Средняя цена
30 $
Продажи
0
4
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Вальдек-Пирмонт
Период
1806-1867
Категория
Зактрыть
???
Вальдек-Пирмонт
Период
1806-1867
Карл Август Фридрих
1809-1810
Георг
1806-1813
Георг Генрих
1814-1845
Георг Виктор
1847-1867
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