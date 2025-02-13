flag
Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1 пфенниг 1825 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1825 года F.W. - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 1 пфенниг 1825 года F.W. - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,2 - 2,5 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1825
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 пфенниг 1825 года со знаком F.W.. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 4070 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 27 EUR. Торги состоялись 4 сентября 2013.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
  • Teutoburger (1)
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1825 F.W. на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1825 F.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1825 F.W. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 5, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 5 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Вальдек-Пирмонт 1 пфенниг 1825 F.W. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 475
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Вальдек-Пирмонта Каталог монет Георга Генриха Монеты Вальдек-Пирмонта 1825 года Все Вальдек-Пирмонтские монеты Вальдек-Пирмонтские медные монеты Вальдек-Пирмонтские монеты номиналом 1 пфенниг Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Auktionen Frühwald
Аукцион 13 февр. 2025
Top lot
Top lot
H.D. Rauch
Аукцион 7 февр. 2025
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 8 февр. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть