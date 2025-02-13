Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
1 пфенниг 1825 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,2 - 2,5 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1825
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1 пфенниг 1825 года со знаком F.W.. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 4070 проданному на аукционе Münz Zentrum Rheinland за 27 EUR. Торги состоялись 4 сентября 2013.
Сохранность
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 5 сентября 2013
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 27 EUR
Где продать?
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