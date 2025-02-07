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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

3 пфеннига 1825 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1825 года F.W. - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 3 пфеннига 1825 года F.W. - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,4 - 4,95 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1825
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 3 пфеннига 1825 года со знаком F.W.. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2002 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Russiancoin (1)
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1825 F.W. на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 900 RUB
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1825 F.W. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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