Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
3 пфеннига 1825 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 4,4 - 4,95 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1825
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 3 пфеннига 1825 года со знаком F.W.. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 2002 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 25 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.
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