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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

2 мариенгроша 1825 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 2 мариенгроша 1825 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 2 мариенгроша 1825 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,8 - 2,21 гр
  • Диаметр 18,9 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 2 мариенгроша
  • Год 1825
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 2 мариенгроша 1825 года со знаком F.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1338 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 105 EUR. Торги состоялись 29 октября 2014.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Emporium Hamburg (1)
  • Künker (1)
  • Möller (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (1)
Вальдек-Пирмонт 2 мариенгроша 1825 F.W. на аукционе Möller - November 20, 2024
Продавец Möller
Дата 20 ноября 2024
Сохранность XF
Цена
74 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Вальдек-Пирмонт 2 мариенгроша 1825 F.W. на аукционе Emporium Hamburg - July 10, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 10 июля 2022
Сохранность VF
Цена
Вальдек-Пирмонт 2 мариенгроша 1825 F.W. на аукционе Künker - October 22, 2015
Продавец Künker
Дата 22 октября 2015
Сохранность AU
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Вальдек-Пирмонт 2 мариенгроша 1825 F.W. на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 5, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 5 сентября 2013
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 мариенгроша 1825 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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