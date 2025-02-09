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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Монеты Вальдек-Пирмонта 1819 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1/24 талера 1819 F.W.
Средняя цена 410 $
Продажи
0 7

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1819 F.W.
Средняя цена 85 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1819 F.W.
Средняя цена 65 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1819 F.W. Pfennig
Средняя цена 310 $
Продажи
0 2
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