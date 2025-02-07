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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

1/24 талера 1819 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 1/24 талера 1819 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 1/24 талера 1819 года F.W. - цена серебряной монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,200)
  • Вес 1,8 - 2 гр
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 1/24 талера
  • Год 1819
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1/24 талера 1819 года со знаком F.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1900 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.

Сохранность
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  • WAG (1)
  • Westfälische (1)
Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1819 F.W. на аукционе Grün - November 15, 2023
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 250 EUR
Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1819 F.W. на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
672 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1819 F.W. на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1819 F.W. на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1819 F.W. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1819 F.W. на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность XF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 1/24 талера 1819 F.W. на аукционе Münzen & Medaillen - October 9, 2003
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 9 октября 2003
Сохранность XF
Цена

Где продать?

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