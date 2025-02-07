Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
1/24 талера 1819 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,200)
- Вес 1,8 - 2 гр
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 1/24 талера
- Год 1819
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 1/24 талера 1819 года со знаком F.W.. Это серебряная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1900 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 700 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2022.
Сохранность
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Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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