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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

3 пфеннига 1819 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1819 года F.W. - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 3 пфеннига 1819 года F.W. - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 - 3,7 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1819
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 3 пфеннига 1819 года со знаком F.W.. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1043 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
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  • WAG (3)
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1819 F.W. на аукционе WAG - May 12, 2024
Продавец WAG
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU
Цена
129 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1819 F.W. на аукционе Künker - September 28, 2022
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1819 F.W. на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1819 F.W. на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1819 F.W. на аукционе WAG - March 2, 2014
Продавец WAG
Дата 2 марта 2014
Сохранность XF
Цена
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1819 F.W. на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
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