Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
3 пфеннига 1819 года F.W. (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 - 3,7 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1819
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 3 пфеннига 1819 года со знаком F.W.. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 1043 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
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Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
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