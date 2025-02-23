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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

3 пфеннига 1819 года F.W.. Pfennig (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)

Разновидность: Pfennig

Аверс монеты - 3 пфеннига 1819 года F.W. Pfennig - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих Реверс монеты - 3 пфеннига 1819 года F.W. Pfennig - цена монеты - Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2 - 3,7 гр
  • Диаметр 23,5 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Вальдек-Пирмонт
  • Период Георг Генрих
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1819
  • Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
  • Монетный двор Арользен
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 3 пфеннига 1819 года со знаком F.W.. Pfennig. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 4570 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 22 июня 2010.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1819 F.W. на аукционе Teutoburger - December 3, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 3 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
256 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Вальдек-Пирмонт 3 пфеннига 1819 F.W. на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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