Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867
3 пфеннига 1819 года F.W.. Pfennig (Вальдек-Пирмонт, Георг Генрих)
Разновидность: Pfennig
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2 - 3,7 гр
- Диаметр 23,5 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Вальдек-Пирмонт
- Период Георг Генрих
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1819
- Правитель Георг Генрих (Князь Вальдек-Пирмонта)
- Монетный двор Арользен
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость Вальдек-Пирмонтской монеты 3 пфеннига 1819 года со знаком F.W.. Pfennig. Это медная монета периода Георга Генриха. Рекорд цены принадлежит лоту 4570 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 300 EUR. Торги состоялись 22 июня 2010.
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