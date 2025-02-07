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Вальдек-Пирмонт Период: 1806-1867 1806-1867

Монеты Вальдек-Пирмонта 1810 года

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1810 F.W.
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 116
Аверс
Реверс
Талер 1810 F.W. D.G.
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/4 талера 1810 F.W.
Средняя цена 270 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1/4 талера 1810 F.W. Дата и номинал крупными буквами
Средняя цена 320 $
Продажи
0 13

Медные монеты

Аверс
Реверс
3 пфеннига 1810 F.W.
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1810 F.W. Надпись по кругу
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1810 F.W.
Средняя цена 150 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1810 F.W.
Средняя цена 180 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1810 F.W.
Средняя цена
Продажи
0 0
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